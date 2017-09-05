Beşiktaş, stada fotoğraflarını astığı şampiyon teknik direktörler arasında Mustafa Denizli'ye yer vermedi

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Fikret Orman daha sonra konuyla ilgili, “İlk sezonumda Sayın Mustafa Denizli’yi tekrar Beşiktaşımız’a kazandırma çabam; kendisine olan yüksek inancımı ve güvenimi de sergilemektedir. Elbette ki kendisine olan güven ve inancımın karşılık bulmamış olması, aynı zamanda Beşiktaşımız için de belki de kaçan başarılar anlamı taşımaktadır” demişti...