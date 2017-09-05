Milli Takım'da Collina ve FIFA krizi

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Ukrayna'da 15 Eylül'de milli takımın başına getirilen Andriy Shevchenko'nun yardımcılarından Andrea Maldera ve Pedro Jaro ile kaleci antrenörü Ivan Basyovyi'nin maçın hakemi Fernandez Borbalan gibi İspanyol vatandaşı olması, Lucescu'nun şüphelenmesine neden oldu.