Lucescu, Hırvatistan maçında Arda, Caner ve Burak'ı oynatmayı planlıyor

A Milli Futbol Takımımız, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda, Rusya umutlarını sürdürme yolunda kritik bir maça çıkıyor. Ukrayna'ya deplasmanda 2-0 yenilen ay-yıldızlılar, bu akşam grubun lideri Hırvatistan'ı ağırlayacak. Mircea Lucescu, Ukrayna karşısında yetersiz futbol oynayan takımda değişiklikler planlyıor...

Tecrübeli çalıştırıcı, Hırvatlar'a karşı Ukrayna maçından farklı bir 11'i sahaya sürecek. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kaleyi yine Volkan Babacan koruyacak. Sağ bekte ise Şener'in alternatifi yok. Stoperde mehmet Topal ve Ömer Toprak görev yapacak. Sol bekte forma ismail'den Caner’e gidecek.

Rumen hoca, orta alanda Emre'nin yanında Tolga ve Oğuzhan’ı oynatmayı düşünüyor. Solda Arda Turan, ilk 11'e dönüyor. Sağda Hakan çalhanoğlu'nun yeri değişmiyor. En uçta ise cezası biten Burak yılmaz oynayacak.

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