Türkiye-Hırvatistan (CANLI YAYIN)

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TÜRKİYE-HIRVATİSTAN

STAT: Yeni Eskişehir

SAAT: 21:45

HAKEM: Viktor Kassai (Macaristan)

YAYIN: TV8

— HT Spor (@HTSpor) September 5, 2017

Eskişehir’de kritik viraj, tarihi gece... Ya ‘Biz bitti demeden bitmez’ diyeceğiz, ya da ‘Hadi bana müsaade’... Rusya yolunda rakip Hırvatistan... 2018 Dünya Kupası elemeleri I Grubu’nda 16 puanlı lider Hırvatistan... 11 puanla 4. sırada yer alan Türkiye’de tek yol galibiyet...

Eskişehir’de kritik viraj, tarihi gece... Ya ‘Biz bitti demeden bitmez’ diyeceğiz, ya da ‘Hadi bana müsaade’... Rusya yolunda rakip Hırvatistan... 2018 Dünya Kupası elemeleri I Grubu’nda 16 puanlı lider Hırvatistan... 11 puanla 4. sırada yer alan Türkiye’de tek yol galibiyet...

Son dönemde Milli Takım üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtmak için önemli bir fırsat... Ayağa kalkmak için, ‘Ben de varım’ diye haykırmak için son fırsat... Tek şart 3 puan, gerisi yalan- Haydi Milli Takım... Yeni bir tarih yazmanın zamanı geldi...

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Ömer Toprak, Caner Erkin, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Hakan Çalhanoğlu, Oğuzhan Özyakup, Arda Turan, Burak Yılmaz

HIRVATİSTAN: Danijel Subasic, Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Josip Pivaric, Mateo Kovacic, Milan Badelj, Marcelo Brozovic, Luka Modric, Ivan Perisic, Mario Mandzukic

Takım O G B M A Y Av. P 1-Hırvatistan 7 5 1 1 12 2 10 16 2-Ukrayna 7 4 2 1 11 5 6 14 3-İzlanda 7 4 1 2 9 7 2 13 4-Türkiye 7 3 2 2 11 8 3 11 5-Finlandiya 7 1 1 5 5 10 -5 4 6-Kosova 7 0 1 6 3 19 -16 1

Türkiye Hırvatistan

2018 Dünya Kupası

A Milli Futbol Takımı