Aziz Yıldırım: Sadece Altınordu'yla bu işler yürümez!

Aziz Yıldırım’dan önemli mesajlar... Fenerbahçe’de dün Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşen bayramlaşma törenine katılan başkan Aziz Yıldırım, futbolcuların ıslıklanmasından Milli Takım’a ve transferlere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.



Başkan Aziz Yıldırım’ın açıklamaları şöyle;

“Adama 7 milyon Euro para verdik. 20. dakikada Ozan’ı ıslıklıyorlar. Sizler kötü yazıyorsunuz. Sosyal medya çok kötü yazıyor. Sonra yuhalıyorlar. Türkiye’de bu sosyal medya yüzünden eksen kayması var. Futbolcuların ayakları geri çekiliyor. Adam nasıl oynasın, sahada nasıl sorumluluk alsın! Ozan Tufan’a bu çocuğa bir sürü bonservis parası ödedik. ‘Geleceğin en iyi oyuncusu’ dedik. Ne oldu? Tu kaka yaptık hep beraber. Taraftar ‘Seninleyiz’ diyor, sonra yuhalıyor. 20 yaşında bu çocuk eli ayağı titriyor. Zaten temel yok bu çocuklarda. Toparlayıp mücadele etse ne olacak? Yabancılarda spor kültürü var. Yense de yenilse de alkışlıyorlar. Siz bir maç kötü oynuyor, sallıyorsunuz. Yol gösterme yok. Bizde spor kültürü yok.”

‘BİR ALTINORDU İLE BU İŞLER YÜRÜMEZ’

“Milli maç sonrası hep aynı şeyleri tartışıyorsunuz. Şener kötü, İsmail kötü, Mehmet Topal orada oynamaz, Ozan zaten kötü. Hep böyle yazılıyor. Sizce sorun bu mu? Sorun plan olmaması. Bizim planımız yok. Bunları hiç kimse konuşmuyor. TFF’nin, en tepeden başlayıp bütün ligleri yeniden düzenlemesi gerekiyor. Her takım bu sisteme göre hareket etmeli. Bir tek Altınordu ile bu işler yürümez. Bir Altınordu yetmez, çok Altınordu lazım. Sorun yabancı sayısı değil. Almanya, İsviçre, Belçika örnekleri var. Bunların hepsi planlar yaparak bugünlere geldiler. Almanya 2000 yılında batmıştı. Bizde de plan yapmak lazım.”

"BEN ARFA NASIL GELİYOR KARDEŞİM!"

“Bazı oyuncularla görüştük. Bazısı oldu bazısı olmadı. Şartların ne olduğuna bakmıyorlar. ‘Ben Arfa’ diyorlar başka bir şey demiyorlar. Nasıl geliyor kardeşim bu adam? Ben Arfa’yı yine alırsın. Almak ayrı bir şey. Şartlar var. Biz transfer yapmamış gibi gösteriliyoruz. 8 tane isim aldık. Mayıs ayında bakın bakalım kaç tane aldık. Acil ihtiyaç olunanların hepsini aldık. 2-3 tane isim daha olacaktı ama olmadı. Şartlar uymadı. Şartları anlatmak gerekir ama transfer kolay değil. Çok transfer yaparsın ama o zaman kulüp batar. Bir daha da kurtaramazsın.”

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