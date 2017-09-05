Özkan Sümer'den "altyapıya önem verin" çağrısı

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Onursal Başkanı da olan Özkan Sümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde yabancı oyuncu tercihlerinde kalite gözetilmediğini, altyapılardan oyuncu üretiminin de bir kenara itildiğini savundu.

Dünyada üst düzey takımların altyapıdan nitelikli oyuncu üretimi konusuna öncelik verdiğini vurgulayan Sümer, "Avrupa'nın önde gelen takımlarının maçlarını izliyorum, 21 yaş altı sahada en az 5-6 oyuncu var. Kendi kaynaklarını hem de kalite gözeterek yetiştirip sahada görev veriyorlar. Böyle çok nitelikli, kulüplerin felsefesinden, anlayışından, kültüründen beslenmiş ama teknik manada son derece iyi yetişmiş oyuncuları katabiliyorlar." dedi.

Sümer, bunun artık kulüpler için öncelik olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizde geçen sene altyapılardan katılan oyuncu oranı yüzde 2. Bu dehşet verici bir şey. Yabancı oyuncuyu yetersiz olarak alıyoruz, kendi üretimimizi de bu yolla beraber engelliyoruz. Burada yöneticilerin bilinci, deneyimi, kararlılığı gibi şeyler önemli ama bunun yanında kitlenin baskıları da yabancı oyuncudan yana, yabancı istiyor. 'Benden değilse benden iyidir.' anlayışı o kitleye hakim. Böyle olunca altyapıların oyuncu üretme konusunda işlevi ve sistemi zaafa uğruyor, oyuncu katmak çok zorlaşıyor."

"FUTBOL KALKINMASINA İHTİYAÇ VAR"

Özkan Sümer, yabancı oyuncu kontenjanının artmasıyla ilgili yapılan açıklamalara değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yabancı oyuncu sayısını yükselttiği zamanki resmi açıklamada, 'Rekabette daha iyi bir seviyeye gelebilmek, rekabet şartlarını güçlendirmek için.' dendi. Yabancı oyuncuların Türk gençlerine örnek olması, onlara beceri öğretmesi yönünde beklenti söylendi. Bu ikisi de imkansız bir şey. Rekabette üstünlük sağlayabilmede transferin elbette payı var, bizim gibi ülkelerde her şeyden önce futbol kalkınmasına ihtiyaç var. Bu kalkınma da üretimle olur. Üretimsiz gelişme olabilir mi. Her şeyde bu böyle ama biz üretimi bir kenara ittik, gelişme yolunu kapattık. Yabancı oyuncuları değer gözetmeksizin katarak rekabette eşitlik sağlamaya çalışıyoruz. Ne yazık ki böyle bir gariplik yaşıyoruz."

"ÖZGÜN ÜRETİM OLMALI"

Özkan Sümer, oyuncu üretimi konusunda "özgün üretim" yapılması gerektiğini söyledi.

"Türk futbolunun ciddi şekilde nitelikli oyuncu üretimi yönünde bir hamle yapması lazım." diyen Sümer, "Bunu da çoğu yanlış anlıyor. Bayern Münih, Barcelona, Manchester United nasıl üretiyor? Böyle değil, özgün üretim. Herkesin kendi potansiyeline uygun olarak oyuncu üretimini dikkate alıp ona göre bir kurgu ortaya koyması lazım. Benzerlikle falan yarışmak, yetiştirmek söz konusu değil." ifadelerini kullandı.