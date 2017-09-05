Diego Simeone, Atletico Madrid'le olan sözleşmesini 2 yıl uzattı

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Diego Simeone'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Başkan Enrique Cerezo, sportif direktör Miguel Angel Gil ve Diego Simeone arasındaki uyumun altı çizildi.

1990'lı yıllarda Atletico'da forma giyen Diego Simeone, Aralık 2011'de kulübe teknik direktör olarak geri dönmüştü. Arjantinli çalıştırıcı, Atletico'nun o sezon kazandığı UEFA Kupası'nda başrol oynamıştı.

2012-13 sezonunda ise UEFA Süper Kupası ve İspanya Kral Kupası'nı kazanan Simeone, Atletico'yu 2013-14 sezonunda lig şampiyonluğuna taşırken Şampiyonlar Ligi'nde final oynatmıştı.

Diego Simeone

Atletico Madrid