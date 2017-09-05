Barcelona Başkanı Bartomeu: Lionel Messi'yle anlaştık

Barcelona, bu yaz 222 milyon Euro'luk fesih bedelinin ödenmesiyle Neymar'ı kaybetmiş ve MSN üçlüsü bozulmuştu. Bu transferin ardından Manchester City'nin de Lionel Messi'nin fesih bedelini ödeyerek transfer edeceği iddiaları ortaya çıkmıştı. Başkan Josep Bartomeu, Arjantinli oyuncuyla anlaştıklarını duyurdu.

Sport'ta yer alan habere göre Bartomeu, "Messi Vakfı, babası ve imaj haklarını elinde bulunduran firmayla anlaşmamız tamam. Babası, kendi sözleşmesini zaten imzaladı. Hatta Messi'nün evlendiği gün imzaladık. Herhangi bir problem yok, iş sadece protokole kaldı. Bu yüzden içimiz rahat." dedi.

Bartomeu, imzaların bu kadar geç kalmasının nedeni olarak ise sıkışık fisktürü gösterdi. "30 Haziran'da evlendi ve sonrasında Japonya'ya gitti. Sonra kamp başaldı, Süper Kupa maçları ve La Liga... Ama taraftarlarımız endişe duymamalı." diyen Bartomeu, Andres Iniesta'nın da futbolu Barcelona'da bırakması gerektiğini ifade etti.

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