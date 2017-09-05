Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Berke Özer'in transferi için Londra'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, Lig Radyo'da katıldığı bir programda Berke Özer'in transferiyle ilgili olarak açıklamalar yaptı.

Özkan, adı birçok yabancı kulüple anılan genç kalecinin gelecek sezon olmak şartıyla Premier Lig'e transferi için Londra'da olduğunu duyurdu.

DETAYLAR BİRAZDAN...

Seyit Mehmet Özkan

Berke Özer

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