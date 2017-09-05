Trabzonspor, Aykut Demir'in sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, disiplin yönetmeliğine aykırı davranışları sebebiyle Aykut Demir'in sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini borsaya bildirdi.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Aykut Demir arasındaki sözleşme, futbolcunun, Kulüp İçi Disiplin Yönetmeliğimize aykırı davranışları sebebiyle, Yönetim Kurulumuz tarafından 05.09.2017 tarihi itibariyle haklı nedenlerle tek taraflı olarak feshedilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla"

trabzonspor

Aykut Demir