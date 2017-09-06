Türkiye: 1 - Hırvatistan: 0 | MAÇ SONUCU

Biz bitti demeden bitmez! A Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 8. ve kader maçında Hırvatistan'ı 1-0 yendi. Eskişehir'de muhteşem bir atmosferde oynanan mücadelede galibiyet golünü 75. dakikada Cenk Tosun kaydetti! Maçın 39. dakikada Hakan Çalhanoğlu gördüğü sarı kartla İzlanda maçında cezalı duruma düştü.

Grupta oynanan diğer maçta ise İzlanda, Ukrayna'yı Gylfi Sigurdsson'un attığı gollerle 2-0 yendi. Finlandiya ise 83. dakikada Teemu Pukki'nin attığı golle Kosova'yı deplasmanda 1-0'lık skorla geçti.

Bu sonuçların ardından; Türkiye grupta 14 puana ve 3. sıraya yükselirken, lider Hırvatistan 16 puanda kaldı. Aynı puandaki İzlanda ikinci sırada yer aldı. 4. sıradaki Ukrayna'nın ise 14 puanı bulunuyor. Milliler grupta kalan maçlarında ise 6 Ekim'de Türkiye'de İzlanda, 9 Ekim'de ise deplasmanda Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'na doğrudan katılabilmek için grubu liderlikle tamamlamak zorunda. İkincilik ise, play-off kapılarını açabilir...

I GRUBU'NDA KALAN MAÇLAR

Hırvatistan - Finlandiya

Kosova - Ukrayna

Türkiye - İzlanda

Finlandiya - Türkiye

İzlanda - Kosova

Ukrayna - Hırvatistan

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TÜRKİYE: 1 - HIRVATİSTAN: 0

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Viktor Kassai, Vencel Toth, György Ring (Macaristan)

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Nuri Şahin (Dk. 87 Okay Yokuşlu), Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan (Dk. 70 Emre Mor), Burak Yılmaz (Dk. 82 Ozan Tufan), Cenk Tosun

HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko (Dk. 84 Cop), Vida, Lovren, Pivaric, Badelj, Modric, Kovacic (Dk. 71 Kramaric), Brozovic, Perisic, Kalinic (Dk. 62 Mandzukic)

GOL: Dk 75 Cenk Tosun (Türkiye)

SARI KARTLAR: Dk. 9 Cenk Tosun, Dk. 39 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 45 Kalinic, Dk. 66 Perisic, Dk. 90+2 Badelj, Dk. 90+4 Brozovic (Hırvatistan)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

2. dakikada gelişen Hırvatistan atağında Modric'in pasında Kalinic ceza sahası dışında topla buluştu. Kalinic'in bekletmeden çektiği şut, kaleci Volkan Babacan'ın kucağında kaldı.

5. dakikada Hırvatistan etkili geldi. Orta sahada aldığı topla hızla Türkiye ceza sahasına ilerleyen Brozovic, sağdan bindiren Kovacic'in önüne pasını bıraktı. Ceza sahası içinde kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kalan Kovacic'in sağ çaprazdan sert şutunu Volkan güçlükle kornere çeldi.

10. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Modric'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Burak Yılmaz'ın ters vuruşunda top yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Boşta kalan topu Mehmet Topal son anda rakibinden önce araya girerek uzaklaştırdı.

11. dakikada A Milli Takım net bir pozisyondan yararlanamadı. Oğuzhanın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Arda Turan, altı pas üzerindeki Cenk Tosuna yerden pasını gönderdi. Cenk yakın mesafeden vuruşunu yaptı, top az farkla direğin dibinden auta çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

52. dakikada Modricin ceza sahası içinde sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta arka direkte topa hareketlenen Lovren'in kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlığı iki hamlede kontrol etti.

53. dakikada Brozovicin sağdan ortasında ceza sahasındaki Perisic'in kafa vuruşunda, top kaleci Volkan Babacan'ın kontrolünde sağdan auta çıktı.

54. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı korner atışında Hırvatistan ceza sahası içindeki Kaan Ayhanın sol çaprazdan attığı sert şutta meşin yuvarlak kalenin yanında dışarıya gitti.

56. dakikada Nuri Şahin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topa hareketlenen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kalenin yanından dışarıya çıktı.

57. dakikada Modric çalımlarla geldiği Türkiye ceza sahası içindeki Perisic'i topla buluşturdu. Perisi'cin sol çaprazdan attığı sert ve yerden şutta top, kalenin yanından az farkla auta çıktı.

74. dakikada Türkiye ceza sahası önünde topla buluşan Brozovic'in sert şutunda top, kalenin üzerinden sahayı terk etti.

75. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından attığı sert şutta, kaleci Subasicten dönen topu tamamlayan Cenk Tosun, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 1-0

90. dakikada Badelj'in sol çaprazdan ortasında ceza sahası içindeki Brozovic'in kafa vuruşunda top, kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

HIRVATLAR'A KARŞI İLK GALİBİYET

A Milli Takımımız, Hırvatistan ile oynadığı 9. maçta ilk galibiyetini aldı.Türkiye, daha önce oynadığı 6'sı resmi, 2'si özel geride kalan 8 maçtan 3'ünü kaybederken, 5'inde berabere kalmıştı. Rakibi karşısında penaltılar hariç üstünlük sağlayamamıştı.

Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, biri İstanbul'daki müsabakalarda Hırvatistan 10, Türkiye 5 gol bulmuştu. Türkiye, rakibine attığı gol sayısını da 6’ya çıkardı. Türkiye, Hırvatistan karşısında ikinci kez bir maçı gol yemeden tamamlamayı da başardı.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı, Eskişehir’de oynadığı ikinci maçı da kazandı. Eskişehir’de Moldova ile oynadığı özel maçı 3-1 kazanan Türkiye, Hırvatistan’ı da mağlup ederek Eskişehir’de 2’de 2 yaptı.

MAÇTAN NOTLAR

7 FARKLI İSİM

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Ukrayna maçına göre Hırvatistan karşılaşmasında ilk 11'de 7 değişiklik yaptı. Lucescu, Hırvatistan karşısında ilk 11'i Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Nuri Şahin, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'dan oluşturdu. Deneyimli teknik adam, Ukrayna maçındaki ilk 11'den sadece kaleci Volkan Babacan, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'a şans verdi.

ARDA TURAN İLK 11'E DÖNDÜ

Kosova karşılaşması öncesinde A Milli Takım kariyerini noktaladığını açıklayan ancak Lucescu tarafından milli takım kadrosuna dahil edilen Arda Turan, Hırvatistan maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Üç gün önce oynanan Ukrayna karşılaşmasına yedekler arasında başlayan ve ikinci yarıda oyuna dahil olan Arda, bu kez ilk 11'de yer buldu. Ay-yıldızlı ekipte Cenk Gönen, Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Selçuk İnan, Cengiz Ünder, Yunus Mallı ve Emre Mor ise yedek soyundu. Yusuf Yazıcı, Tolga Ciğerci ve Enes Ünal ise kadroda bulunmadı.

KAPTAN ARDA TURAN

A Milli Futbol Takımı'nda Hırvatistan maçında Arda Turan, sahaya kaptan olarak çıktı. Kosova maçında Mehmet Topal, Ukrayna maçında ise Emre Belözoğlu sahaya kaptan olarak çıkmıştı. Arda, iki maç aradan sonra kaptanlık pazubandını yeniden koluna taktı. Arda Turan, ayrıca A Milli Takım'da 99. maçını Hırvatistan önünde oynadı.

NURİ ŞAHİN DOĞUM GÜNÜNDE SAHADA

A Milli Takım oyuncularından Nuri Şahin, doğum gününde oynanan Hırvatistan mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıktı. Deneyimli oyuncu için, Hırvatistan karşılaşması öncesinde kamp yapılan otelde pasta kesilerek doğum günü kutlandı. Nuri, Ukrayna maçında forma şansı bulamamıştı.

35 BİN TÜRK BAYRAĞI

A Milli Futbol Takımı'nın, Hırvatistan ile oynadığı kritik mücadele için TFF, taraftarların oturacağı koltuklara 35 bin Türk bayrağı bıraktı. Taraftarlar, maçın başlamasıyla birlikte bayraklarla ay-yıldızlı ekibe destek verdi.

Hırvatistan karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, stat çevresinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Yeni Eskişehir Stadı önüne etkinlik alanına kurulan sahnede konserler ve DJ performansının yanı sıra çeşitlik aktiviteler gerçekleştirildi. Tribünlerin üzerine ise dev boyutta, "Sen tribünde ay, milliler sahada yıldız olsun!" afişi asıldı. Karşılaşma için iki takım sahaya çıktığı anda da maraton tribününde üzerinde milli futbolcuların sevinç fotoğrafınının ve "Hep birlikte yeni zaferlere" yazılı dev koreografi açıldı.

Dünya Kupası Elemeleri formatı

Dünya Kupası'na Avrupa'dan ev sahibi olan Rusya dışında 13 takım katılacak. 13 takımın 9'u, grup aşamalarını lider olarak tamamlayan takımlar olacak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 9 takım ise topladıkları puanlara göre kendi aralarında sıralanacak. Bu 9 takım arasında en son sırada yer alan, yani 'en kötü ikinci' takım organizasyona otomatikman veda edecek. Geri kalan 8 takım ise Play-Off oynama hakkı elde edecek.

İkinci takımların belirlenmesindeki kriterler ise öncelik sırasına göre şöyle olacak:

1) En çok puan toplayan

2) En yüksek averaja sahip olan

3) En çok gol atan



İki ayaklı Play-Off eşleşmelerini kazanan dört takım, Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanacak.

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