Türkiye - Hırvatistan canlı izle - Türkiye - Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda?

Eskişehir’de kritik viraj, tarihi gece... Ya ‘Biz bitti demeden bitmez’ diyeceğiz, ya da ‘Hadi bana müsaade’... Rusya yolunda rakip Hırvatistan... 2018 Dünya Kupası elemeleri I Grubu’nda 16 puanlı lider Hırvatistan... 11 puanla 4. sırada yer alan Türkiye’de tek yol galibiyet... Milli Takım, ‘kader’ maçını kazanarak en azından ikincilik umutlarını son iki maça taşımaya çalışacak... Beraberlik halinde bile işimiz mucizelere kalacak... Öte yandan grupta İzlanda - Ukrayna ve Kosova - Finlandiya karşılaşmaları da oynanıyor.

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— HT Spor (@HTSpor) September 5, 2017

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN

STAT: Yeni Eskişehir

SAAT: 21:45

HAKEM: Viktor Kassai (Macaristan)

YAYIN: TV8

TÜRKİYE: Volkan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar, Caner, Hakan, Oğuzhan, Arda, Nuri Şahin, Cenk Tosun, Burak

MUHTEMEL 11:

HIRVATİSTAN: Danijel Subasic, Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Josip Pivaric, Mateo Kovacic, Milan Badelj, Marcelo Brozovic, Luka Modric, Ivan Perisic, Mario Mandzukic

Türkiye, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'na doğrudan katılabilmek için grubu liderlikle tamamlamak zorunda. İkincilik ise, play-off kapılarını açabilir. Şu anda 4. sırada yer alan A Milli Takım'ın bulunduğu grupta liderlik koltuğunda 16 puanlı Hırvatistan yer alıyor. İkinci Ukrayna'nın 14, üçüncü İzlanda'nın ise 13 puanı bulunuyor. Türkiye'nin kalan maçlarını kazanarak rakiplerinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.

Milliler grupta kalan maçlarında ise 6 Ekim'de Türkiye'de İzlanda, 9 Ekim'de ise deplasmanda Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

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Takım O G B M A Y Av. P 1-Hırvatistan 7 5 1 1 12 2 10 16 2-Ukrayna 7 4 2 1 11 5 6 14 3-İzlanda 7 4 1 2 9 7 2 13 4-Türkiye 7 3 2 2 11 8 3 11 5-Finlandiya 7 1 1 5 5 10 -5 4 6-Kosova 7 0 1 6 3 19 -16 1

Dünya Kupası Elemeleri formatı

Dünya Kupası'na Avrupa'dan ev sahibi olan Rusya dışında 13 takım katılacak. 13 takımın 9'u, grup aşamalarını lider olarak tamamlayan takımlar olacak.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 9 takım ise topladıkları puanlara göre kendi aralarında sıralanacak. Bu 9 takım arasında en son sırada yer alan, yani 'en kötü ikinci' takım organizasyona otomatikman veda edecek. Geri kalan 8 takım ise Play-Off oynama hakkı elde edecek.

İkinci takımların belirlenmesindeki kriterler ise öncelik sırasına göre şöyle olacak:

1) En çok puan toplayan

2) En yüksek averaja sahip olan

3) En çok gol atan



İki ayaklı Play-Off eşleşmelerini kazanan dört takım, Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanacak.

551. RANDEVU

Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde 290'ı resmi, 260'ı özel olmak üzere geride kalan 550 maçta, biri hükmen olmak üzere 208 galibiyet aldı, 127 kez berabere kaldı, 215 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 236'sı deplasmanda, 235'i evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 724 gol attı, kalesinde 796 gol gördü. A Milli Takım, bugüne dek 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 550 karşılaşmanın 472'ini Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, 94 yıllık tarihinde geride kalan 550 maç içinde birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN ARASINDAKİ MAÇLAR...

A Milli Takımımız, Hırvatistan ile 9. kez karşı karşıya geliyor. Türkiye, 6'sı resmi, 2'si özel geride kalan 8 maçtan 3'ünü kaybederken, 5'inde berabere kaldı, rakibi karşısında penaltılar hariç galibiyet elde edemedi. Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, biri İstanbul'daki müsabakalarda Hırvatistan 10, Türkiye 5 gol buldu. Türkiye, rakibiyle yaptığı 6 resmi maçın 4'ünde gol yollarında suskun kalırken, sadece birinde kalesini gole kapatabildi.

İki ülke A milli futbol takımları ilk kez 11 Haziran 1996'da, İngiltere'de düzenlenen 10. Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde karşılaştı. Nottingham kentinde yapılan maçı Hırvatistan, Vlaovic'in 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Türkiye ile Hırvatistan ikinci randevuda 12 Haziran 1997'de Japonya'da düzenlenen Kirin Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sendai'deki maç 1-1 sona ererken,Türkiye'nin golünü Ertuğrul Sağlam attı. Taraflar arasındaki üçüncü sınav 31 Mart 2004 tarihinde Zagreb'de yapıldı. 2-2 biten özel maçta Türkiye'nin gollerini Zafer Biryol ve Çağdaş Atan kaydetti.



PENALTILARLA GELEN YARI FİNAL

İki ekip arasındaki en önemli karşılaşma ise EURO 2008'de, Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan çeyrek final maçı oldu. 20 Haziran 2008'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatma bölümünün 119. dakikasında Hırvatistan, Klasnic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Türk Milli Takımı, 120+1. dakikada Semih Şentürk'ün attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maçı penaltılara taşıdı.

Türk Milli Takımı, penaltılarda Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop ile 3 gol bulurken, Hırvatistan, Modric, Petric ve Rakitic'in ayağından 3 penaltı kaçırdı ve milliler maçtan penaltılarla 3-1 galip ayrılıp, adını yarı finale yazdırdı.





PLAY-OFF'TA HIRVATİSTAN GÜLDÜ

2012 Avrupa Şampiyonası (EURO 2012) Elemeleri play-off turunda birbirlerine rakip olan iki ülke A milli takımları arasında 11 Kasım 2011'de İstanbul'da yapılan maçı Hırvatistan, Olic, Mandzukic ve Corluka'nın golleriyle 3-0 kazandı. 15 Kasım'da Zagreb'de oynanan rövanş maçı golsüz bitti ve EURO 2012 biletini Hırvatlar aldı.



SON MAÇ BERABERE BİTTİ

Türkiye ile Hırvatistan, tam 1 yıl önce 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, 5 Eylül 2016'da oynanan maçta ev sahibi takım Ivan Rakitic'in golüyle öne geçti, milli takım Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle karşılaşmayı 1-1 tamamladı.



MAÇLAR



Türkiye ile Hırvatistan arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 11.06.1996 Nottingham EURO 1996 0 - 1 12.06.1997 Sendai Özel 1 - 1 31.03.2004 Zagreb Özel 2 - 2 20.06.2008 Viyana EURO 2008 1 - 1 Penaltılarla 3-1 11.11.2011 İstanbul EURO 2012 Elemeleri play-off 0 - 3 15.11.2011 Zagreb EURO 2012 Elemeleri play-off 0 - 0 12.06.2016 Paris EURO 2016 0 - 1 05.09.2016 Zagreb Dünya Kupası Elemeleri 1 - 1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

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