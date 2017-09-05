Fenerbahçe transfer haberleri - Fenerbahçe Eto'o son durum!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün bazı medya kuruluşlarında Antalyaspor takımında forma giyen Samuel Eto’o ile kulübümüzün transfer çalışması yaptığı şeklinde haberler yer almıştır.



Bahse konu olan futbolcu ile kulübümüzün herhangi bir ilgisi yoktur ve söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktır.



Bu tür doğru olmayan haberlere kamuoyunun itibar etmemesini rica ederiz."

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