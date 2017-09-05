Göztepe: 5 - Menemen Belediyespor: 0

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen Belediyespor'u 5-0 mağlup etti.



Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki karşılaşmaya Göztepe; Beto, Sabri Sarıoğlu, Hakan Çinemre, Kadu, Leo, Tayfur Bingöl, Selçuk Şahin, Castro, Jahovic, Scarione ve Ghilas ilk 11'iyle başladı.



Menemen Belediyespor ise müsabakanın başında Bayram Olgun, Semih Ceylan, Yasin Güreler, Gökhan Sinanoğlu, Veli Çetin, Murat Erdemir, Samet Günhan, Samed Ali Kaya, Hakkı Yıldız, Taşkın Çalış ve Mustafa Şen'le mücadele etti.



Göztepe, 17. dakikada Ghilas ve 45. dakikada Jahovic'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci devrede Ghilas'la 46. ve 65. dakikada 2 gol daha bulan sarı-kırmızılı ekip, oyuna sonradan dahil olan Gouffran'ın 84. dakikada attığı golle rakibini 5-0 yendi.

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