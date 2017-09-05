Alanyaspor'da Fernandes için imza töreni

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımından transfer ettiği Junior Fernandes ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, sezon bitiminin ardından Fernandes'i kadrolarına katmak için çalışmaları hep sürdürdüklerini söyledi.
Fernandes'in geçen sezon takıma çok katkı sağladığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bizim için çok zorlu bir süreç oldu. En zorlandığımız transfer olduğunu söyleyebilirim. Junior Fernandes birçok talibi olmasına rağmen Alanyaspor'a gelmek istedi. Bizim de çok istediğimiz bir futbolcuydu. İki tarafın da ısrarcı olması sonucu transfer gerçekleşti. Kendisine ve menajerlerine çok teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. İnanıyorum ki geçen sezon kaldığı yerden devam edecek ve inşallah iyi bir sezon geçirecektir." dedi.
Çavuşoğlu, bonservisi alınması konusunda da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, desteklerinden dolayı teşekkür ederek transferi henüz kapatmadıklarını sözlerine ekledi.
Junior Fernandes ise transferinde büyük çaba sarf eden kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyelerine ve kulüp çalışanlarına teşekkür etti. Alanya'da kendisine gösterilen sevgiyi ve saygıyı bildiğini belirten Fernandes, "Umarım bu sene de geçtiğimiz sezon olduğu gibi faydalı olmaya devam edeceğim." diye konuştu.
Konuşmaların ardından, kulüp başkanı Çavuşoğlu ve Fernandes 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Şilili forvet oyuncusu Fernandes geçtiğimiz sezonun 2. yarısında kiralık olarak turuncu-yeşilli formayı giymiş ve oynadığı 14 maçta 6 gol ve 3 asistle takıma katkı sağlamıştı. Fernandes, bu sezon Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile çıktığı 6 lig maçında 3 gol, UEFA Avrupa Ligi eleme maçında da bir gol attı, bir asist yaptı.
- Junior Fernandes
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