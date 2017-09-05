Nicolas Gaitan, Türk kulüplerine önerildi!

Atletico Madrid'in takımda düşünmediği kanat oyuncusu Nicolas Gaitan'ı Türk ekiplerine önerdiği belirtildi.

AS'ta yer alan haberde Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'e önerdiği kaydedildi.

Haberde İspanyol ekbinin Gaitan için 15 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep ettiği ve bu miktarın da Türk kulüplerinin mali gücünü aştığı yönünde bir yorum da yapıldı.

Atletico Madrid, Gaitan'ı bir önceki yaz Benfica'dan 25 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.