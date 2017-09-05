Türkiye, gruptan nasıl çıkar? Dünya Kupası Elemeleri'nde gruptan nasıl çıkarız?

A Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 8. ve kader maçında Hırvatistan'ı 1-0 yendi. Galibiyet golünü 75. dakikada Cenk Tosun kaydetti!

Grupta oynanan diğer maçta ise İzlanda, Ukrayna'yı Gylfi Sigurdsson'un attığı gollerle 2-0 yendi.

Bu sonuçların ardından; Türkiye grupta 14 puana ve 3. sıraya yükselirken, lider Hırvatistan 16 puanda kaldı. Aynı puandaki İzlanda ikinci sırada yer aldı. 4. sıradaki Ukrayna'nın ise 14 puanı bulunuyor. Milliler grupta kalan maçlarında ise 6 Ekim'de Türkiye'de İzlanda, 9 Ekim'de ise deplasmanda Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'na doğrudan katılabilmek için grubu liderlikle tamamlamak zorunda. İkincilik ise, play-off kapılarını açabilir...

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ FORMATI

Dünya Kupası'na Avrupa'dan ev sahibi olan Rusya dışında 13 takım katılacak. 13 takımın 9'u, grup aşamalarını lider olarak tamamlayan takımlar olacak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 9 takım ise topladıkları puanlara göre kendi aralarında sıralanacak. Bu 9 takım arasında en son sırada yer alan, yani 'en kötü ikinci' takım organizasyona otomatikman veda edecek. Geri kalan 8 takım ise Play-Off oynama hakkı elde edecek.

İkinci takımların belirlenmesindeki kriterler ise öncelik sırasına göre şöyle olacak:

1) En çok puan toplayan

2) En yüksek averaja sahip olan

3) En çok gol atan

İki ayaklı Play-Off eşleşmelerini kazanan dört takım, Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanacak.

I GRUBU'NDA KALAN MAÇLAR

Hırvatistan - Finlandiya

Kosova - Ukrayna

Türkiye - İzlanda

Finlandiya - Türkiye

İzlanda - Kosova

Ukrayna - Hırvatistan

2018 Dünya Kupası Elemeleri

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gruptan nasıl çıkarız?

I Grubu