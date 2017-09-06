Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç sonuçları

Futbolda 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta maçları tamamlandı.

Rusyanın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde D, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

Elemelerde I Grubu'nda yer alan Türkiye, konuk ettiği Hırvatistanı 75. dakikada Cenk Tosunun golüyle 1-0 yendi.

Grubun diğer maçlarında İzlanda, evinde Ukrayna'yı 47 ve 66. dakikalarda Gylfi Sigurdsson'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Finlandiya ise 83. dakikada Teemu Pukki'nin attığı golle Kosova'yı deplasmanda 1-0lık skorla geçti.

G Grubu maçında İspanya, deplasmanda Liechtenstein'ı 8-0 gibi farklı bir skorla geçti. İspanya'nın gollerini, 3. dakikada Sergio Ramos, 15 ve 54. dakikalarda Alvaro Morata, 16. dakikada Isco, 39. dakikada David Silva, 51 ve 63. dakikalarda Iago Aspas, 89. dakikada Maximilian Göppel kendi kalesine attı.

Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

D GRUBU

Avusturya-Gürcistan: 1-1

Moldova-Galler: 0-2

İrlanda Cum.-Sırbistan: 0-1

G GRUBU

Makedonya-Arnavutluk: 1-1

İtalya-İsrail: 1-0

Liechtenstein-İspanya: 0-8

I GRUBU

İzlanda-Ukrayna: 2-0

Kosova-Finlandiya: 0-1

Türkiye-Hırvatistan: 1-0