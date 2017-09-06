Ante Cacic: "Penaltımız verilmedi"

A Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 8. ve kader maçında Hırvatistan'ı 1-0 yendi.

Maç ardından düzenlenen basın konuşan Hırvatistan Teknik Direktörü Ante Cacic, ev sahibini tebrik ederek sözlerine başladı.

Hakkıyla Türkiye'nin galip geldiğini belirten Cacic, "90 dakika boyunca Hırvatistan takımı oyunu tuttu. Eksik olan son anlarda ki konsantrasyonumuzdur. Bütün ekibimi içtenlikle tebrik etmek istiyorum. Bütün enerjilerini kullandılar. Bir gün eksik dinlendik. Puansız kaldığımız için ve oyuncularım için üzülüyorum. Lucescu geçen defa hakem konusunda biraz şikayetçiydi. Bizim de bu defa penaltımız göz ardı edildi. Şu anda hakemler konusunda bir yorumda bulunmak istemiyorum. İlk önce Hırvatistan ve İzlanda, ardından Türkiye ve Ukrayna takip ediyor. İki maç öncesiyle aynı pozisyondayız. Karamsar olmaya yer yok. Biz iyi oynadık. Ev sahibini tebrik ediyorum" dedi.

"TAKIM ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"



Bir basın mensubu tarafından "Kriz toplantıları yapmadan devam etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu karşılık Cacic, "Bu konuda yorum yapmak gereksiz. Takım elinden geleni yapıyor. İleride başarılı olacağını düşünüyorum" şeklinde cevaplandırdı.