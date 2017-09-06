Suudi Arabistan, Dünya Kupası biletini aldı

2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri B Grubu'nda Japonya'nın ardından Suudi Arabistan da Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
Asya elemelerinin 3. turunda, B Grubu karşılaşmaları tamamlandı.
Suudi Arabistan, daha önce grupta liderliği garantileyen Japonya'yı 63. dakikada Fahad Al Muwallad'ın golüyle 1-0 yendi. Bu sonuçla puanını 19 yapan Suudi Arabistan, averajla Avustralya'nın önünde ikinci olarak Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
Grupta Avustralya, sahasında Tayland'ı 2-1 mağlup etti. Avustralya'nın gollerini 69. dakikada Tomi Juric ve 86. dakikada Mathew Leckie, Tayland'ın golünü ise 82. dakikada Pokkhao Anan attı. Grupta üçüncü sırayı alan Avustralya, Asya elemelerinin play-off turunda Suriye'nin rakibi oldu. Bu turun galibi, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu'ndan (CONCACAF) gelen bir takımla Dünya Kupası'na gidebilmek için play-off maçına çıkacak.
Öte yandan grubun diğer maçında Irak, evinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni 29. dakikada Aymen Hussein'in golüyle 1-0'lık skorla geçti.
İRAN'DAN SONRA GÜNEY KORE DE RUSYA'YA GİDİYOR
2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde İran'ın ardından Güney Kore de Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
Asya elemelerinin 3. turunda, A Grubu karşılaşmaları tamamlandı.
Özbekistan deplasmanında golsüz berabere kalan Güney Kore, puanını 15 yaparak grupta lider İran'ın ardından Dünya Kupası bileti alan ikinci takım oldu.
Suriye, İran deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İran'ın gollerini 45 ve 64. dakikalarda Sardar Azmoun attı. Suriye'nin golleri 13. dakikada Tamer Haj Mohamad ve 90+3. dakikada Omar Al Somah'tan geldi. Bu sonuçla grubu 13 puan ve averajla Özbekistan'ın önünde 3. sırada bitiren Suriye, play-off oynama hakkı elde etti. Suriye, B Grubu üçüncüsüyle Asya elemelerinin play-off turunda karşılaşacak. Bu turun galibi ise Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu'ndan (CONCACAF) gelen bir takımla Dünya Kupası'na gidebilmek için play-off maçına çıkacak.
Öte yandan gruptaki diğer maçta Çin, Katar deplasmanında 2-1 galip geldi. Katar'ın tek golünü 47. dakikada Akram Afif, Çin'in gollerini 74. dakikada Zhi Xiao ve 83. dakikada Lei Wu kaydetti.
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