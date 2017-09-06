Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Biz bitti demeden bitmez"

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız sahasında Hırvatistan'ı 1-0 yendi.
Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın futbolcularla soyunma odası konuşması sosyal medyada paylaşıldı.
Bakan Osman Aşkın Bak, "Biliyorsunuz biz bitti demeden bitmez"ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bakan Bak, karşılaşmanın ardından Yeni Eskişehir Stadı'ndan ayrılırken yaptığı açıklamada, milli takımı tebrik etti.
Milli takımın güzel bir gece yaşattığını belirten Bak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ukrayna maçı sonrasında da demiştim; 'Üç maç daha var, oynayacağız.' Maçlar oynanmadan bitmiyor. Bu engelimizi aştık. İnşallah İzlanda ve ardından oynayacağımız müsabakalarda inanıyoruz ki Dünya Kupası'na gideceğiz. Finlandiya en son maç. Çocuklarımız bugün iyi mücadele etti. Gol de iyi zamanda geldi. Hepsini tebrik ediyoruz. Soyunma odasında Cumhurbaşkanımız da aradı, tebrik etti mili sporcularımızı. Bu akşam bize büyük gurur yaşattılar. Yola devam diyoruz, en son Türkler bitti demeden hiçbir şey bitmez; bizimkilerin kuralı bu." Eskişehir seyircisini de tebrik eden Bak, tribünlerden milli takıma harika destek verdiklerini dile getirdi. Bak, A Milli Basketbol Takımı'nın 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 4. maçında Belçika'yı 78-65 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantilemesine de değindi.
Milli takımın gruptaki son maçını Letonya ile yapacağını anlatan Bak, "İnşallah onlar da finale doğru gidecekler. Bu akşam iki güzel netice milletimize hayırlı olsun. İnşallah sporcularımızla gurur duymaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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