Fenerbahçe Diego Costa'yı transfer etmek istiyor - Diego Costa transferinde son durum

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Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Avrupa Ligi’ne erken veda eden ve Süper Lig’e de tatsız bir başlangıç yapan Fenerbahçe, transferin bitimine üç gün kala bombayı patlatmak için harekete geçti.