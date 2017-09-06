Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik

Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek 2018 Dünya Kupası’na katılma umudunu koruyan A Milli Takım’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti. Hakemin son düdüğü çalmasının hemen ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’i arayan Erdoğan, teknik direktör Mircea Lucescu ve öğrencilerini kutladığını belirterek gelecek maçlar için de başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

a milli takım

Türkiye-Hırvatistan