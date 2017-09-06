Türkiye'nin Hırvatistan galibiyeti için gazeteler ne yazdı?

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Hırvatistan'ın önemli yayın organlarından 24 Sata gazetesi maç manşetine "Türkiye mağlubiyeti her şeyi berbat etti" diye yazarken grupta 4 takımdan çıkma şansı olduğunu ve Hırvatistan'ın hala avantajlı taraf olduğu belirtildi.