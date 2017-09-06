Beşiktaş transfer haberleri - Stephan Lichtsteiner, Beşiktaş'ı reddetti

Beşiktaş'a transferde kötü haber geldi.



Andreas Beck'i Stuttgart'a satan siyah-beyazlılar, Juventus'tan Stephan Lichtsteiner'i kadrosuna katmak istiyordu.



Ancak La Gazetta dello Sport'un haberine göre İsviçreli futbolcu Beşiktaş'ın teklifini reddetti.



Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer vermediği Lichtsteiner'in, Torino devinde kalarak forması için mücadele etmek istediği öğrenildi.



Lazio'dan 2011 yılında Juventus'a transfer olan İsviçreli sağ bekin adı geçtiğimiz yıl Chelsea'yle de anılmıştı.



LICHTSTEINER KİMDİR?

ADI: Stephan Lichtsteiner

YAŞ: 16 Ocak 1984 (33)

BOYU: 1,82cm

MEVKİ: Sağ bek/stoper

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 3 milyon Euro

2016-2017 PERFORMANSI: 30 maç, 1 gol, 3 asist, 3 sarı kart

OYNADIĞI KULÜPLER: Zürih, Grasshoppers, Lille, Lazio, Juventus

Stephan Lichtsteiner

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