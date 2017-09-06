Milan: Sosa için Trabzonspor'la anlaştık

İsmi Türk takımlarıyla anılmaya devam eden Jose Sosa için AC Milan cephesinden flaş bir açıklama geldi.
AC Milan'ın Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, Jose Sosa'nın transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşmaya vardıklarını ve kararın artık Arjantinli oyuncuda olduğunu söyledi.
Massimiliano Mirabelli açıklamasında, "Jose Sosa için biz Trabzonspor ile anlaştık. Bundan sonrası oyuncuya kalmış. Trabzonspor, Sosa'yı istiyor ama bizi ilgilendirmeyen bazı dinamikler de var. Kesin imzalar atılmadıktan sonra bir şey diyemeyiz" sözlerini kullandı
İtalya radyosuna konuşan Arjantinli futbolcunun menajeri Favio Bilardo, transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Favio Bilardo, Sosa konusuna açıklık getirirken ''Türkler her gün Sosa'yı transfer ediyor. Türkler çok ilginç. Ancak Sosa, Milan'da kalmak istiyor'' şeklinde konuştu.
Beşiktaş'tan sonra kariyerine Milan'da devam eden Jose Sosa için Trabzonspor'un çok istekli olduğu belirtiliyordu. Arjantinli orta sahanın ismi Fenerbahçe ve Antalyaspor ile de anılmıştı.
TRABZONSPOR ÇOK İSTEKLİ
Arjantinli yıldız Jose Sosa'yı kadrosuna katmak için büyük uğraşlar veren ancak her defasında teklifi reddedilen Trabzonspor, Milan'a bir teklif daha yaptı.
Sky Italia'nın haberine göre, Bordo-Mavililer Sosa için Milan'a 6 milyon Euro, futbolcuya ise yıllık 5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi.
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Misafir 3 dakika önceO paranin ücte birini bana versinler ondan on kat daha iyi futbol oynarim00
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Misafir 3 dakika önceTürkiye'nin lider firması Fortes Mühendislik sponsor olacak Trabzonspor için. Sıkıntı etmeyin ödenecek parayı.00
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Misafir 16 dakika önceyilda 5 milyon veriyorlarsa Trabzonlu yoneticilerin klubu batirmaya mi ugrastiklari dusunulur..00