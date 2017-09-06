FIFA, 14 saniyeyle kaçan transferi açıkladı

Avrupa'nın birçok liginde transfer dönemi sona ererken Leicester City'nin yaşadığı büyük talihsizlik ortaya çıktı. İngiliz kulübü, Sporting'ten Adrien Silva ile anlaşmaya vardı ancak oyuncunun lisans kaydını yetiştiremedi. FIFA, Leicester'ın Adrien transferini 14 saniye ile kaçırdığını duyurdu.

22 milyon pound karşılığında oyuncuyu Leicester'e satan Sporting'in başkanı Bruno de Carvalho, "Transfer çoktan tamamlandı. Umarım Leicester onun için bir çözüm bulabilir" diye konuştu.

Leicester cephesi ise anlaşmayı tamamladıklarını, oyuncunun kaydıyla ilgili konuların üstesinden gelmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Tüm bu açıklamalara rağmen transferin ocak ayına kalması bekleniyor.

Daha önce Galatasaray, Kevin Grosskreutz transferinde benzer bir sorun yaşamış ve futbolcuyu sezonun ilk yarısında oynatamamıştı.

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