Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nden 'yabancı' açıklaması

TPFD'den yapılan yazılı açıklamada, yabancı oyuncu sayısının sınırlanmasının değil; özgür bir ortamda, fırsat ve rekabet eşitliğinin sağlanmasının yanında olunduğu belirtildi.

"Türk futbolunun yükselişini de çöküşünü de bu anlamsız gündem üzerinden tartışanları, futbolun gerçek sorunlarını görmeye, araştırmaya, tartışmaya ve çözümün bir parçası olmaya davet ediyoruz" denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'de 3 bin 600'ün üzerinde profesyonel lisanslı futbolcu var. Yabancı sorunu konusu sadece Süper Lig'deki 400-450 kişilik elit kitleyi ilgilendirmekte. Bizler, yabancı oyuncuların ödemeleri günü gününe yapılırken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oyuncuların maaşlarını ödemeyen kulüplere, yabancı oyuncular Türkiye'de yaşadığı en ufak bir uyuşmazlıkta FIFA'ya başvurup çözüme ulaşırken, yerli oyuncuların aynı haklara sahip olamamasına, 'Sen bizim evladımızsın' deyip, her türlü fedakarlığı bekleyip, hakkını aradığında 'hain' damgası yapıştıranlara karşıyız."

Yerli oyuncuların taraftar ve medyanın önüne kolayca atıldığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sadece bir yabancı oyuncuya vereceği parayla kulübünün altyapısından 10 oyuncu yetiştirebileceğini görmeyen, görse de kişisel egoları yüzünden görmezden gelen futbol yöneticilerine, milli takımı bu anlamsız gündemlerin yeri yapanlara, futbolun asıl sorunlarına kulak tıkayanlara, yaklaşık 2 bin 500 profesyonel futbolcunun oynadığı alt liglerin yok sayılmasına, maçlarının yayınlanmamasına, bu çocukların futbolcudan öte mülteci gibi görülmesine, sadece yerlilerin oynadığı bir ligde yerli kısıtlaması getirilmesine, bu yüzden futbolcu kardeşlerimizin profesyonel futbol hayatlarını sonlandırmak zorunda kalmalarına, üçüncü ligdeki yaş sınırı sebebi ile kulüp bulamayan futbolcu kardeşlerimizin ailelerinin dağılmasının ve boşanmış olmalarının umurunda olmayanlara, profesyonel olmalarına, aynı mesleği yapmalarına ve aynı statüde olmalarına rağmen üçüncü ligde askerlik tecil hakkı bulunmayan futbolcuların tehdit edilmesine, şantaj yapılmasına, işlerinin ellerinden alınmasını umursamayanlara karşıyız."