7 ülke Dünya Kupası'nı garantiledi

Avrupa Elemeleri'nde H Grubu'nda Belçika, elde ettiği 22 puanla Dünya Kupası'na katılmaya şimdiden hak kazandı.
Konuk olduğu Yunanistan'ı 2-1 mağlup ederek grup maçlarının bitimine iki hafta kala en yakın rakibi Bosna Hersek ile arasındaki puan farkını 8'e çıkaran namağlup lider Belçika, tarihinde 13. kez Dünya kupalarında boy gösterecek.
Grup ikincisiyle arasında 5 puan fark bulunan takımlardan C Grubu'nda Almanya ve F Grubu'nda İngiltere ile 4 puan fark bulunan D Grubu lideri Sırbistan, Rusya'da gelecek yıl düzenlenecek organizasyona katılma vizesi almaya en yakın takımlar olarak öne çıkıyor.
Ev sahibi Rusya, şampiyonaya doğrudan katılacak.
EN GOLCÜSÜ RONALDO
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 maçta 14 kez ağları sarsan Cristiano Ronaldo, en golcü oyuncu konumunda bulunuyor. Portekizli oyuncuyu 12 golle Polonya'dan Robert Lewandowski, 10 golle Belçika'dan Romelu Lukaku takip ediyor.
MEKSİKA ÜST ÜSTE 7. KEZ DÜNYA KUPASI'NDA
Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler (CONCACAF) Elemeleri beşinci tur son maçında konuk olduğu Kosta Rika ile 1-1 berabere kalan Meksika, toplamda elde ettiği 18 puanla tarihinde 16'ncı, üst üste ise 7'nci kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
Grubunu ilk 3 sırada tamamlayan takımın doğrudan katılacağı CONCACAF Elemeleri'nde 15 puanlı Kosta Rika ise play-off'lara katılmayı garantilerken, son iki maçından bir galibiyet alması halinde Meksika'nın ardından Rusya'ya gidecek ikinci takım olacak.
URUGUAY VE KOLOMBİYA AVANTAJLI
Güney Amerika (CONMEBOL) Elemeleri'nde Brezilya, haftalar öncesinden Dünya Kupası'na katılmayı garantilerken, grup maçlarına iki hafta kala Dünya Kupası'na katılmaya en yakın takımlar olarak 27 puanlı Uruguay ile 26 puanlı Kolombiya göze çarpıyor.
Grupta 24 puanla 5. sırada yer alarak Dünya Kupası vizesi şansını zora sokan Arjantin'in ise son iki maçında alacağı sonuçlar, Rusya vizesi alıp almayacağını belirleyecek.
4 TAKIM BELLİ OLDU
Sona eren Asya Elemeleri'nde ise üçüncü turda gruplarını ilk sırada tamamlamayı önceden garantileyen İran ve Japonya'nın yanı sıra son maçların ardından grup ikincileri Güney Kore ve Suudi Arabistan da Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan Suriye ile Avustralya, play-off oynayacak.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde forma giyen Ahmed Khalil ise 16 kez ağları sarsarak, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin en golcü ismi olarak öne çıkıyor.
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