Sporseverler Vodafone Park'ı gezebilecek

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta başlayacak "Beşiktaş JK Şeref Turu"nun tanıtımını yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, Türkiye'nin ilk stadyum turunu "Beşiktaş JK Şeref Turu" adıyla hayata geçiriyor.

Turun tanıtımı amacıyla statta gerçekleştirilen gezide basın mensuplarına bilgi veren Orman, "Avrupa'daki futbol takımlarının stadyum turları kalitesinde bir hizmet sunmak üzere tüm stadı rehberli olarak ziyaretçilere gezdireceğiz." dedi.

Başkan Orman, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'daki kulüplerde olduğu gibi stadı gezdirecek bir tur yapılması projelerimiz arasında vardı. Çok yüksek kombine oranıyla maçlarımızı oynuyoruz. Dolayısıyla stada gelenler aynı insanlar oluyor. Beşiktaşlılar tarafından stadı gezmek talep edilen bir şeydi. Stadımız turistik bir bölgede olduğu için turistlerden de talep vardı. Taraftarlarımızın kimsenin göremeyeceği yerleri görme fırsatı olacak."

Stadyumun rehberler eşliğinde gezdirileceğini söyleyen Orman, turun detaylarını anlatarak, "Beşiktaş JK Şeref Turu ile sporseverler, 114 yıllık tarihimizin köşe taşları olan, Beşiktaş'a emeği geçmiş değerli teknik adamlar, futbolcular, Beşiktaş'ın ilkleri, başarıları, tarihe atılan imza niteliğindeki şampiyonlukları gibi bilgiler eşliğinde çim saha, mix zone, yedek kulübesi, basın tribünü, takım soyunma odası, misafir takım soyunma odası, basın toplantı odası, başkanlık locası gibi alanları da görerek stadyumu gezebilecek, green box'ta futbolcularla fotoğraf çektirebilecekler." diye konuştu.

Daha sonra basın mensuplarına turun güzergahını gösteren Fikret Orman, basın tribünü, saha içi, soyunma odalarını gezdirdi. Orman son olarak Beşiktaş Müzesi'nde kulübün onursal başkanı Süleyman Seba'nın üç boyutlu teknoloji ile yapılan heykelini gösterdi.

Vodafone Park'ta 8 Eylül Cuma günü başlayacak Beşiktaş JK Şeref Turu'na katılan sporseverler, isme özel katılım sertifikası alacak.

Pazartesi hariç haftanın her günü 10.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek tur, 6 yaşından küçükler için ücretsiz olurken, tam bilet 25, 6-14 yaş çocuklar, öğrenciler ve 65 yaş üstü sporseverler için 15 lira olarak belirlendi. Beşiktaş JK Şeref Turu ve Beşiktaş JK Müze gezisi olarak sunulan kombin biletlerin fiyatları ise indirimli 25, tam 35 lira olacak.

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