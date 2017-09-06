Beşiktaş transfer haberleri - Beşiktaş, Vida için ocak ayını bekleyecek

Beşiktaş, Domagoj Vida transferini devre arasında tamamlayacak.

Ntvspor'da yer alan habere göre, yaklaşık 1 aydır Hırvat oyuncu için Dinamo Kiev ile görüşen siyah beyazlı yönetim, anlaşma sağlayamadı.

Ukrayna ekibi Beşiktaş'ın son yaptığı Denys Boyko ve 1 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi. Dinamo Kiev'in sözleşmesi Ocak ayında tamamlanacak Vida için önce 2.5 milyon Euro, daha sonra 4 milyon Euro talep etmesi üzerine, kulüpler arasındaki görüşmeler sonlandırıldı.

Siyah beyazlılar 4 ay sonra serbest kalacak ve ön protokol imzalanan Vida için bekleme kararı aldı.

Ocak ayında Dinamo Kiev ile sözleşmesi tamamlanacak olan 28 yaşındaki futbolcu, bonservis bedeli ödenmeden transfer edilecek.

Beşiktaş devre arasından sonra Şampiyonlar Ligi'nde devam ederse Vida'yı UEFA listesine ekleyebilecek. Ancak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmesi halinde, Hırvat futbolcu Ocak ayına kadar Dinamo Kiev ile bu kulvarda mücadele edeceği için listeye dahil edilemeyecek.

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