Antalyaspor-Galatasaray maçına çantayla girmek yasak

Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu, valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Salih Gürkan başkanlığında toplanarak Eylül ayı içinde Antalya'da oynanacak müsabakalar ile ilgili kararlar aldı. Toplantıda 10 Eylül 2017 günü saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan Antalyaspor - Galatasaray Süper Lig maçında görev yapacak güvenlik görevlilerinin sayısı ve diğer tedbirler karara bağlandı.
ÇANTA, KOLİ, SIRT ÇANTASI İLE STADA GİRMEK YASAK
2 Ağustos 2017 tarihinde yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan "Antalya Stadyumu'nda oynanacak müsabakalarda, müsabakayı izlemek amacıyla stadyuma girecek seyircilerin spor alanına sokulması yasak maddelerle (çanta, koli, sırt çantası, valiz vs.) girilmesine izin verilmemesi (Bayanlara ait kol çantaları ve erkeklere ait küçük el çantaları hariç) kararı ile ilgili olarak, Antalyaspor tarafından sosyal medya ve passolig sistemi üzerinden mesaj yolu ile misafir taraftarlara gerekli duyurunun yapılması kararlaştırıldı. Kurul ayrıca 25 Eylül 2017 günü saat 20.00'de Antalyaspor-Osmanlıspor kulüpleri arasında Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan TFF Süper Lig müsabakasında alınacak güvenlik tedbirlerini de görüştü.
İl Spor Güvenlik Kurulu, 18-23 Eylül tarihleri arasında erkekler, 25-30 Eylül tarihleri arasında bayanlar arasında oynanacak olan TBL Basketbol Kupası müsabakalarının oynanacak 10 bin kişilik spor salonu, Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılaşmalarındaki ve Antalya'da oynanacak Hentbol, Basketbol ve futbol maçlarındaki güvenlik önlemlerini ele aldı.
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