"Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı Arsenal'ın elinden kaptı"

Fenerbahçe'nin Rabotnicki'den kadrosuna kattığı Eljif Elmas, Arsenal'in gözde isimlerinden birisiydi. Türkiye'ye de gelen Arsenal Scout ekibinden Jurgen Kost, Eljif Elmas ile Sparta Prag'tan Miroslav Pena'yı Arsenal'e alacaklarını söylemişti.

Fenerbahçe'nin Rabotnicki takımından kadrosuna kattığı Eljif Elmas'ı, adeta Arsenal'in elinden kaptı. Mart ayında Türkiye'ye gelen Arsenal Scout Ekibi yöneticilerinden olan Jürgen Kost, Sultanbeyli'de gençlere yönelik yaptığı sohbette soruları cevaplamıştı. Kost, kendisine yöneltilen "Şu anda Avrupa'da takip ettiğiniz ve kadronuza katmayı düşündüğünüz futbolcu var mı?" sorusunu, "Eljif Elmas çok önemli bir yetenek ve onu kadromuza katmak istiyoruz. Bu oyuncunun yanı sıra Avrupa'nın en önemli futbolcularından birisi olmasını beklediğimiz bir ismi daha takipteyiz. Sparta Prag U15 takımı oyuncularından Mrislov Pena. Bu 2 futbolcuyu da kadromuza katmak istiyoruz" diye cevapladı. Ancak Eljif Elmas için elini çabuk tutan Fenerbahçe, bu oyuncuyu İngiliz devinin adeta elinden kaptı.

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