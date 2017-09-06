Iasmin Latovlevici kimdir? Iasmin Latovlevici kaç yaşında? Galatasaray transfer haberleri

Iasmin Latovlevici, 11 Mayıs 1986 tarihinde Romanya'da dünyaya geldi. Futbolda profesyonel kariyerine CFR Timişoara takımında başladı ve 2010-2015 sezonunda Steaua Bucureşti takımına transfer oldu. Çıktığı 110 maçta 7 gol atan Iasmin Latovlevici 2014-2015 sezonu sonunda Steaua Bükreş ile sözleşme yenilemedi.

1 Temmuz 2015 tarihinde Gençlerbirliği ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve 2015-2016 sezonunda Gençlerbirliği'nde 10 maçta forma giydi.

31 yaşındaki Iasmin Latovlevici, 2016'da Kardemir Karabükspor'a transfer oldu ve çıktığı 31 maçta 3 gol attı.

İlk kez 7 Haziran 2011 tarihinde oynanan özel bir maçta Romanya Milli Futbol Takımı formasını giydi ve milli oldu.

Liga I: 2012–13, 2013–14, 2014–15

Cupa României: 2010–11, 2014–15

Romanya Süper Kupası: 2013

Romanya Lig Kupası: 2014–15

Iasmin Latovlevici

Iasmin Latovlevici kimdir?

Iasmin Latovlevici kaç yaşında?

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