Buruk'tan 'yabancı kontenjanı' yorumu geldi

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Türk futbolunda yabancı oyuncu kuralı sorunun en sonda yer aldığını belirterek, "Yabancı kuralı uzun zamandır var. Bu kuralının bir maç kaybettikten sonra konuşulmasını, bahane olarak ortaya sürülmesini yanlış olarak düşünüyorum." dedi.
Buruk, Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde üçüncü sırada bulunmanın çok değerli olduğunu belirtti. Ligin gün geçtikçe zorlaşacağına dikkati çeken Buruk, "Geçtiğimiz sezondan gelen galibiyet serimiz vardı. Bu sene de oyun ve galibiyet olarak devam ediyoruz. Bu hafta da Bursaspor karşısında devam ettirmek istiyoruz. Biz de üst sıraları kovalamak istiyoruz." şeklinde konuştu.
''RYAN DONK İLE İLGİLENMİYORUZ''
Basında çıkan Ryan Donk iddialarını yalanlayan Buruk, Hollandalı futbolcuyla hiç ilgilenmediklerini dile getirdi. Transfer döneminin son iki gününde özel oyuncularla ilgileneceklerini aktaran Buruk, "Kulübümüzün bütçesine ve kişilik olarak takımımıza uyacak oyuncuları seçtik. İstediğimiz tipte bir oyuncu olmazsa transfer yapmadan bitiririz." ifadelerini kullandı.
Buruk, Türk futbolunda öncelikli olarak altyapıya ve tesis yapımına önem verilmesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Yabancı kuralı yeni çıkmadı. Uzun zamandır var. Yabancı kuralının bir maç kaybettikten sonra konuşulması bahane olarak ortaya sürülmesini yanlış olarak düşünüyorum. Türk futbolundaki problem yabancı sorunu değil. Yabancı oyuncu sayısının soru işaretleri belki Türk futbolunun gelişiminde en son sırada yer alır."
Rekabetin olduğu her yerde başarı olacağını kaydeden Buruk, Türk futbolunun ilerlemesi için herkese görevlerin düştüğünü belirtti.
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