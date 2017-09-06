Trabzonspor, Tomas Hubocan transferini açıkladı - Trabzonspor transfer haberleri

Trabzonspor bir transferi daha bitirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Tomas Hubocan'ın kulübümüze geçici transferi konusunda, Olympique De Marseille ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.'' denildi.

Detaylar birazdan...

— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) September 6, 2017

Tomas Hubocan

trabzonspor

Trabzonspor transfer haberleri