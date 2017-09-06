Cumhurbaşkanı, Dünya şampiyonu güreşçiyi tebrik etti

Dünya şampiyonu olan genç güreşçiye Cumhurbaşkanlığı kayıtsız kalmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 85 kiloda Dünya Şampiyonu olan milli sporcu Muhammet Furkan Dursun'u tebrik etti.



Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Muhammet Furkan Dursun'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.



