Güney Afrika-Senegal maçı tekrar oynanacak

Şike, bu kez Dünya Kupası elemelerinde patlak verdi...

Kasım 2016'da Güney Afrika, 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal'i 2-1 mağlup etmişti. Maçın hakemi Joseph Lamptey'in maçta şike yaptığı kesinleşti ve maçın tekrar oynanmasına karar verildi. FIFA'dan yapılan açıklamada, 12 Kasım 2016'da yapılan Güney Afrika-Senegal maçının tekrar edileceği duyuruldu.

HAKEM FUTBOLDAN MEN EDİLDİ

FIFA, aynı zamanda maçın hakemi Joseph Lamptey'i ömür boyu futboldan men etti. Kararın gerekçesi olarak da CAS tarafından alınan onay gösterildi. İki takım Kasım 2017'de tekrar karşı karşıya gelecek. Maçın günü hakkında ise FIFA'dan ilerleyen günlerde yeni bir açıklama yapılacak.

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