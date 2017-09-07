HT Spor Yazarı Ercan Taner'den yabancı kuralı yorumu

10 kez yazdım... Yine yazıyorum, korkmayın yabancı futbolculardan, korkmayın yabancı teknik direktörlerden... Sevgili Türk futbolcu kardeşlerim, iyiyseniz, kendi takımınızda banko oynarsınız, yaşınız 37 olsa bile...
Şenol Güneş nasıl vazgeçmiyor Cenk Tosun’dan... Seyrettik Hırvat Milli Takımı’nı, 23 oyuncudan sadece dördü ülkelerinde oynuyor. Biz model seçmeliyiz geç kalmadan, genç takımlar dâhil, bırakın yabancı tartışmasını, fikir üretin, icraat yapın 1980’lerde değiliz! Neden Almanya, neden Fransa, neden İspanya? Onların akademileri var. Dokuz yaşında minik futbolcularını önce özgür bırakıyorlar saha içinde, özgüvenleri gelişsin diye... “Pas yap” diye bağırmıyorlar anne babalarının önünde... Sonra taktik öğretiyorlar; 12 yaşında medya röportaj dersi veriyorlar, basına karşı nasıl konuşulmalı, onu öğretiyorlar... İşimiz zor ama imkânsız değil, inanmalıyız ve bir an önce başlamalıyız...
LUCESCU TARZI
Artık Türkiye onun ayrıldığı zamanki gibi değil... Entelektüel açıklamalar değil, başarı bekliyor bu millet... Bu takım ile Lucescu devam edecekse, kamuoyuna yaptığı felsefi açıklamalara bu halkın karnı tok, çok şükür... Ben başarı bekliyorum, gerçekçiyim. ‘Hava yağmurlu, saha kötü, hakem görmedi, oyuncu yok’ geçiniz bunları... Mozambik ve Kamerun’da, toprak sahada oynayan Afrikalı çocuklar ne yapsın?
UFUK SARICA...
Büyük basketbolcuydu... Tek başına maç kazandırırdı... Sonra koçluk dönemi başladı. Karşıyaka ile şampiyon oldu, tarih yazdı. En büyük özelliği ne biliyor musunuz Ufuk Sarıca’nın? Kendini hep geliştirmesi ve büyük sporcu mütevazılığı... Devam Ufuk Sarıca... Türkiye büyük bir koç kazandı...
''UEFA NEDEN KIZDI?'
Malumunuz, PSG transfer rekorlarını kırmadı, paramparça etti... Finansal Fair-Play diye gürleyen UEFA, “Ben soruşturma açıyorum” dedi, geçen hafta... O soruşturmayı UEFA’ya açtırdılar... Kimler? Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Milan, Juventus ve Atletico Madrid gibi baron takımlar... Düğmeye bastılar bence, “UEFA ne oluyor, hayırdır?” diye.
- Ercan Taner
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