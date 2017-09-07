Ozan Tufan'dan desteğe teşekkür

Bir türlü istenilen forma girememesinin yanı sıra aşırı kiloları nedeniyle de taraftarların tepki gösterdiği Ozan Tufan kendine gelmeye başladı... Gençlerbirliği karşısında attığı gol sonrasında moralmen düzelen ve eleştirilerin azalmasına neden olan genç oyuncu Milli Takım maçları sonrasında da sanal ortamda taraftarların desteğini aldı. Bu durum da Ozan Tufan’ı fazlasıyla mutlu etti. Genç oyuncu, İnstagram hesabından Fenerbahçe armasını öpen fotoğrafını koyarak taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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