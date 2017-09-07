Trabzonspor'da Jose Sosa şoku - Trabzonspor transfer haberleri

Trabzonspor’un her konuda anlaşma sağladığı hatta uçak biletlerini bile aldığı Jose Sosa, son anda çark etti!

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Milan’la 3.5 milyon Euro’ya el sıkışan ve Sosa’yla da yıllık 3.5 milyon Euro karşılığında ön protokol yapan Bordo-Mavililer, Tangocu’nun menajerinin ekstra 4 milyon Euro istemesiyle şoka girdi.

Bu talep tüm planları altüst ederken, Arjantinli’nin menajerine 1 milyon Euro önerildi. Teklif kabul edilirse Sosa iki gün içerisinde Trabzonlu olacak.

STOPERE HUBOCAN

Trabzonspor, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala kadrosuna bir takviye daha yaptı. Stoper bölgesinde Durica ve Uğur Demirok’a alternatif olacak bir ismi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer, aradığı ismi Fransa’da buldu.

Trabzonspor, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’da forma giyen Slovak stoper Tomas Hubocan’la her konuda anlaşmaya vardı. Kiralık olarak transfer edilen 32 yaşındaki deneyimli savunmacının yarın Trabzon’a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Öte yandan Karadeniz ekibi, oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP’a da bildirdi.

KAAN AYHAN'A KANCA

A Milli Takım’ın Hırvatistan ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta gösterdiği performansla dikkat çeken Kaan Ayhan’a Trabzonspor talip oldu. Alman 2. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusunun babasıyla temas kuran Bordo-Mavililer’in olumlu yanıt aldığı öğrenildi.

Fırtına’nın, transfer dönemi sona ermeden Alman kulübüne resmi teklifte bulunacağı ve bu transferi yarın geceye kadar bitirmek istediği ifade edildi.

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