Trabzonspor, Jose Sosa'yla anlaşma sağladı - Trabzonspor transfer haberleri

Daha önce transferi için kulübü Milan'la anlaşan Trabzonspor, Sosa'dan da olumlu yanıt aldı. Bugün bordo-mavili yöneticilere olumlu dönüş yapan Arjantinli yıldızın teklifi kabul ettiği ve transferi için prosedür görüşmelerinin devam ettiği kaydedildi.

STOPERE HUBOCAN

Trabzonspor, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala kadrosuna bir takviye daha yaptı. Stoper bölgesinde Durica ve Uğur Demirok’a alternatif olacak bir ismi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer, aradığı ismi Fransa’da buldu.

Trabzonspor, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’da forma giyen Slovak stoper Tomas Hubocan’la her konuda anlaşmaya vardı. Kiralık olarak transfer edilen 32 yaşındaki deneyimli savunmacının yarın Trabzon’a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Öte yandan Karadeniz ekibi, oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP’a da bildirdi.

Jose Sosa

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