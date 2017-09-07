''Pedro Franco, Boluspor'da''

Bir türlü Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Pedro Franco'nun yeni kulübü belli oldu.

TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Beşiktaş’ta beklenileni veremeyen ve gözden düşen Pedro Franco’yu 1 yııllığına kiralık olarak renklerine bağladı. 26 yaşındaki Kolombiyalı stoperin 500 bin Euro’luk yıllık ücretinin 150 bin Euro’sunu Bolu’nun, kalan kısmını ise Siyah-Beyazlılar’ın ödeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş kariyerinde 59 maça çıkan Pedro Franco, 1 gol attı.