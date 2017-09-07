8 milyon euro'luk fatura

HABERTÜRK'ün haberine göre; Galatasaray, kadro dışı bıraktığı oyuncularını ayrılmaya ikna edemeyince, yaklaşık 5 milyon Euro’luk bir zararla baş başa kaldı. Nigel de Jong’a 2.5 milyon Euro, Hakan Balta’ya 1 milyon 250 bin Euro, Umut Gündoğan’a 1 milyon 800 bin TL ve Endoğan Adili’ye ise yıllık 250 bin Euro ücret ödemek zorunda olan Sarı-Kırmızılılar’ın, bu oyuncuları kadro dışı bırakma operasyonu da bir işe yaramadı.

DE JONG KESİN KALDI!

Kadro dışı bırakılmalarına karşın gitmeyi reddeden bu oyunculardan özellikle De Jong, Avrupa’da transfer döneminin 1 Eylül’de kapanması nedeniyle elde kaldı. Diğer oyuncular için Türkiye’deki 8 Eylül tarihi son bir şans olarak görülürken, bu isimlerin kendilerine daha düşük ücret teklif eden kulüplere gitmek yerine, sözleşmelerinin fesh edilip paralarını bu şekilde tahsil etmeyi bekledikleri ifade edildi. Sarı-Kırmızılılar, kadro dışı bırakılmasa da kendilerine kulüp bulamayan Tarık Çamdal ve Donk’un takımda kalması halinde 8 milyon Euro’luk bir faturayla karşı karşıya kalacak.