Emre Gürdal: "Türkiye'de mi oynuyoruz, başka yerde mi belli değil"

Antalyaspor'un golcü futbolcusu Emre Güral, bu hafta ligde oynayacakları Galatasaray ve son günlerde konuşulan yabancı kuralı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Lige kötü başladıklarını dile getiren tecrübeli oyuncu Emre, geçen sene de aynı durumu yaşadıklarını ancak daha sonra ligi 5. sırada bitirdiklerini ifade etti. Güral, "Böyle başlamak istemezdik ama futbol bu. Geçen sene de belki iyi başlayamadık ama ne kadar erken değiştirebilirsek, bizim avantajımıza çevirebilirsek iyi olur. Galatasaray maçıyla başlamak istiyoruz" diye konuştu.

Takıma Nasri Vainqueur, Menez, Djourou gibi yıldız oyuncular geldiğini bununda lig kalitesini arttırdığını söyleyen Emre Güral, "Ligin kalitesi çok yükseldi. Çok iyi oyuncular geldi ligimize ama bizim Türk oyuncularımızda hazır onlarla da çok büyük şeyler yapabiliriz. Nasri Vainqueur, Menez, Djourou gibi oyuncuların gelmesine sevindik" ifadelerini kullandı.

''YABANCI KURALINA BEN DE KARŞIYIM''

Son günlerde tekrar gündeme gelen 'Yabancı sınırı' ile ilgili de görüşlerini söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Ben de Burak Yılmaz gibi karşıyım. Herkes diyor ki işte siz çalışın falan, onunla hiç alakası yok. Gerçekten yabancı kuralına yüzde 100 karşıyız. Çünkü bütün ilk on birlere bakın Türkiye'de mi oynuyoruz, başka yerde mi belli değil. Biz onların Türkiye'ye gelmesine karşı değiliz. Tabi ki gelsinler bize çok şey öğretiyorlar.'' dedi.

''ALMANYA İLE TÜRKİYE FARKLI''

Almanya ile Türkiye arasında ciddi farklar olduğunu söyleyen Güral, ''Bende Almanya'da doğdum büyüdüm. Onlar da çok farklı şeyler öğretiyorlar bize ama olmuyor. Sınırlama gelirse yine çok daha avantajlı olacak Türk futbolu için. Bizi geçin, bizim alt yapımıza da daha çok katkısı olacak. Hadi ben 28 yaşındayım artık ama alt yapıdaki çocukların artık hiç şansı yok Türkiye'de. Oyuncu zaten çıkmıyor şimdi bu kuralla da senelerce hiçbir kulüpten çıkmaz. Sadece Altınordu var, onlarda senelerdir zaten yapıyor." şeklinde konuştu.

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Emre Gürdal