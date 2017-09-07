Gomis: "Kadıköy'de hesap kapanacak"

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* Irkçı söylemler nasıl etkiledi?

Beklemiyordum. Taraftarın sahiplenmesi çok hoşuma gitti. Onlara teşekkür ediyorum. Hakları ödenmez. Böyle bir şeyi daha önce yaşamıştım. Ama insanların bana sahip çıktığı ilk yer Türkiye oldu. Beni duygusal olarak o kadar fazla etkilediler ki, maçta (Sivas) 6 kez ofsayta düştüm.