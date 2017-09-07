Mehmet Demirkol'dan Diego Costa yorumu

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"2 sene sonra başka bir şeyle tartışabilirsin, bu olabilir. Çünkü etrafında bir dolu problemle geleceği kesin. Adamı neredeyse kapının önüne koydular. Bunun bir sebebi olmalı. Ama bir futbolsever olarak, Diego Costa'yı Türkiye'de gördüğün zaman seyretmek ister misin; itiraz edemem."