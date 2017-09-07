Trabzonspor, Tomas Hubocan'ı kiraladı

Trabzonspor, Juraj Kucka'dan sonra bir Slovak oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, Olympique Marsilya'dan Tomas Hubocan'ı 250 bin Euro kiralama bedeliyle 1 yıllık olarak kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Trabzonspor, Hubocan'a 1 yıl için 1 milyon 800 bin Euro garanti ücret ödeyecek.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel futbolcu Tomas Hubocan'ın geçici transferi konusunda Olympique De Marseille kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

Olympique De Marseille kulübüne geçici transfer bedeli olarak 250.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, şirketimiz 25.05.2018 tarihine kadar 1.100.000.-EUR bedelle, futbolcunun kesin transferi için satın alma öncelik hakkına sahiptir.

Profesyonel futbolcu Tomas Hubocan ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; oyuncuya 2017-2018 futbol sezonu için 1.800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla"

trabzonspor

Tomas Hubocan