Trabzonspor, Tomas Hubocan'ı kiraladı

Trabzonspor, Juraj Kucka'dan sonra bir Slovak oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, Olympique Marsilya'dan Tomas Hubocan'ı 250 bin Euro kiralama bedeliyle 1 yıllık olarak kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Trabzonspor, Hubocan'a 1 yıl için 1 milyon 800 bin Euro garanti ücret ödeyecek.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Profesyonel futbolcu Tomas Hubocan'ın geçici transferi konusunda Olympique De Marseille kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre;
Olympique De Marseille kulübüne geçici transfer bedeli olarak 250.000.-EUR ödenecektir.
Ayrıca, şirketimiz 25.05.2018 tarihine kadar 1.100.000.-EUR bedelle, futbolcunun kesin transferi için satın alma öncelik hakkına sahiptir.
Profesyonel futbolcu Tomas Hubocan ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; oyuncuya 2017-2018 futbol sezonu için 1.800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla"
- trabzonspor
- Tomas Hubocan
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Misafir 3 saat önceismini dahi ilk defa duyuyorum. Türkiye liginde şampiyonluğa oynamak isteyen bir takım olarak, trobzonspor camiasına sezon sonunda kümede kalma yolunda başarılar diliyorum.09
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Misafir 2 saat önceismini sen yeni duyuyorsun diye kötümü? yusuf yazıcı kötümü ismini geçen yıl duydun:))))00
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Misafir 2 saat önceSen bu adamın adını ilk defa duyduysan kesin küme düşer, yetkililere söyleyelim de iş işten geçmeden hemen geri göndersinler. Senin duyduğun birini alsınlar, mazallah küme düşmeyelim sonra.00