Ali Şafak Öztürk: Eto'o böyle davranırsa cezasını veririz

Antalyaspor'da sular durulmuyor... Kırmızı-beyazlılar, bu yaz Jeremy Menez, Samir Nasri, William Vainqueur'u transfer ederek taraftarını heyecanlandırmıştı ancak Samuel Eto'o ve menajerinin yaptığı açıklamalar şok etkisi yarattı. Kamerunlu yıldızın menajeri, Antalyaspor'un Eto'o'ya hak ettiği değeri vermediğini ve oyuncusunun ayrılmak istediğini açıklamıştı. Kulübün başkanı Ali Şafak Öztürk iddialara cevap verdi.

A Spor'a konuşan Öztürk, "Samuel Eto'o bu disiplinsiz tavırlarını sürdürürse, en ağır şekilde cezalandırırız. Eto'o'yu kucaklamaya hazırız. Kariyerli bir oyuncu, yapabilecekleri ortada. İnşallah takımına doğru liderlik yapacaktır. Eto'o'nun bir kontratı var, görevini yapmasını bekliyoruz. Her arıza çıkaran oyuncuyla kontrat değerlendirmesi yapamayız." ifadelerini kullandı.

Samuel Etoo

Ali Şafak Öztürk