Beşiktaş, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Şili Milli Takımı'ndan dönen Gary Medel de antrenmanda yer aldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde 5’e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile antrenman tamamlandı.

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, çalışmanın ardından kara yoluyla Karabük'e gidecek.

ADRIANO SAKATLANDI!

Öte yandan Beşiktaş'ta Kardemir Karabükspor maçı öncesi Adriano Correia, sağ dizinden sakatlandı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adriano, sağ dizindeki ağrı ve şişlik nedeniyle tedbir amaçlı olarak akşam gerçekleştirilen idmana katılmadı. Tecrübeli oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.

Brezilyalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle ligin ilk haftasındaki Antalyaspor maçında da da forma giyememişti.

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